Installatie brugdek Humbeek Sas volop bezig Dimitri Berlanger

12 juni 2019

14u09 9 Grimbergen Humbeek heeft zijn brug terug. Vanmorgen in alle vroegte werd het ponton met het brugdek, dat even verderop in Kapelle-op-den-Bos lag aangemeerd, ingevaren en met behulp van grote kraanwagens tussen de pijlers gemonteerd.

Momenteel zijn er nog steeds heel wat werklui druk in de weer. De komende twee dagen volgen nog testen door de Vlaamse Waterweg nv. Mogelijk al vrijdag en ten laatste dit weekend zal de brug opnieuw berijdbaar zijn voor het verkeer.

Dat de brug helemaal in het blauw is geschilderd, levert intussen heel wat – veelal ludiek bedoelde - commentaar op bij de Humbekenaren. ‘Blauwe’ burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) houdt vol dat hij er zeker niets mee te maken heeft. “Ik krijg ook de ene telefoon na de andere over die kleur. Maar dat zal gewoon de goedkoopste verf geweest zijn zeker (lacht).”

De brug van Humbeek Sas raakte half januari zwaar beschadigd na een aanvaring door een binnenschip. Dat zorgde voor heel wat overlast omdat de bewoners kilometers moesten omrijden. Vijf maanden later is de herstelling nu bijna een feit.