Informatievergadering voor werken in Strombeek Margo Koekoekx

11 oktober 2019

18u38 0

Eind oktober zijn er nog wat wegenwerken die van start gaan. Deze keer in de Acacialaan en de Hazelaarlaan in Strombeek. Daaromtrent legt de gemeente een informatieavond in voor de omwonenden. Dinsdag 15 oktober om 20 uur zijn de geïnteresseerden welkom in de Hemmerechtszaal van Cultuurcentrum Strombeek/Grimbergen.

Burgemeester Chris Selleslagh licht toe: “In beide straten wordt de riolering vernieuwd en komt er een gescheiden stelsel voor regenwater en afvalwater. Nadien leggen we beide straten opnieuw aan. Tegelijkertijd zal er voor elke woning en elk perceel een ontkoppeling dienen voorzien te worden naar dit gescheiden stelsel in de straat.”

De bewoners van beide straten worden ook per brief op de hoogte gebracht. Schepen Philip Roosen laat weten dat ook de nodige omleidingen worden voorzien.