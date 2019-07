Inbrekers zijn gewaarschuwd: na tien jaar opnieuw politiehond in Grimbergen (en hij kan goed bijten) Dimitri Berlanger

03 juli 2019

10u01 0 Grimbergen De politiezone Grimbergen heeft een nieuwe rekruut in de rangen. Geen agent maar een stoere politiehond, genaamd ‘Pachaa’. Samen met ‘baasje’ en hondengeleider Dirk Van Geem (42) zal hij geregeld opduiken bij interventies en patrouilles. “Zijn grootste kwaliteit? Hij kan vooral goed bijten”, lacht Dirk.

Het is voor het eerst in tien jaar dat de politiekorps Grimbergen nog eens over een hond beschikt. “Onze Mechelse herder behoort bij het interventieteam en zal heel frequent ingezet worden tijdens patrouilles en evenementen”, zegt korpschef Jurgen Braeckmans. “Vooral in het meer verstedelijkte gebied van Grimbergen zal hij worden gebruikt ter ondersteuning van controleacties. Het is voor alle duidelijkheid geen speur- of drugshond.”

Hondengeleider én privé-eigenaar is Dirk Van Geem, die met Pachaa deel uitmaakt van het interventieteam van de politiezone. “Bedoeling is om op termijn een eigen specifieke eenheid te vormen maar dat is momenteel door personeelsgebrek niet mogelijk. Dan kan de hond pas echt op zijn kwaliteiten worden uitgespeeld. Nu gaat hij ook mee naar ongevallen bijvoorbeeld maar dat heeft weinig nut. Vaak blijft hij dan in de auto zitten. Interventies zoals vechtpartijen, moeilijkheden met personen en diefstallen in woningen moeten zijn ‘core-business' worden, ook in bijstand van andere collega’s. Maar ook voor voetpatrouilles in Grimbergen en Strombeek-centrum en evenementen zoals de Palmfuif binnenkort is hij uiterst geschikt.”

Het idee om opnieuw een hond in het korps te integreren kwam van Dirk zelf. “Ik wou dit altijd al van voor ik bij de politie was. Een tweetal jaar geleden heb ik dit voorgesteld en de korpschef was er voor te vinden. Na de nodige voorbereidingen ben ik vorig jaar in september beginnen zoeken naar een geschikte hond.”

Dat had wel wat voeten in de aarde. Twee kandidaat-honden werden afgekeurd wegens slechte heupen. “Uiteindelijk kwam ik dan bij Pachaa uit. Hij slaagde wel in zijn fysieke testen. Sinds begin dit jaar heb ik Pachaa bij mij. In maart heeft hij zijn opleiding gestart maar hij was al sinds begin dit jaar dus dan kon ik er zelf al mee werken naar gehoorzaamheid toe en ook op bijtoefeningen. Ik ben er ook mee gaan wandelen in Brussel en op andere drukbezochte plekken.”

Pachaa is een rasechte Mechelaar. “Hij heeft zijn 3,5 maanden durende opleiding perfect afgerond en is sinds 15 juni mee opgenomen in het korps. Hij was een heel goeie student. Pachaa is wel niet zo sociaal. Zo lang je hem negeert is het oké maar anders volgt er al snel gegrom.”

De collega’s waren aanvankelijk dolenthousiast maar moesten toch wat inbinden. “Iedereen wou hem knuffelen maar dat is dus geen goed idee (lacht). Zijn troetelgehalte is niet hoog genoeg om dé mascotte van de zone te worden. Maar dat is uiteraard ook niet de bedoeling.”

Pachaa is drie jaar oud en zal nog een zevental jaar dienst doen bij de politiezone Grimbergen. Bedoeling is om tegen zijn ‘pensioen’ al een nieuw puppy op te leiden.

De eerste dienstweken verliepen alvast goed. “Het is plezant maar helaas kan ik hem dus nog niet altijd inzetten voor interventies waarvoor hij nuttig zou kunnen zijn. Maar vandaag bijvoorbeeld ben ik maar de tweede ploeg in lijn en kan je al eens een voetpatrouille doen.”

Iets écht spannend heeft duo wel nog niet beleefd. “Een wapenvertoon in een café en een bus vol amokmakers in naburige gemeenten leek wel wat te worden. Maar dat bleek uiteindelijk allemaal niet zo erg als het leek. Momenteel is het gewoon rustig.”

“Zijn grootste kwaliteiten? Ik weet niet of ik dat wel mag zeggen maar in bijten is hij erg goed”, lacht Dirk. “Maar ook luisteren doet hij prima. Hij heeft zijn opleiding genoten bij de hondenbrigade van de politiezone Brussel-West. Mede dankzij hen is hij zo goed geworden. We gaan er zeker nog veel plezier aan beleven.”