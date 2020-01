Inbreekster draait niet rond de pot: “Ik had geld nodig” WHW

29 januari 2020

15u54 0 Grimbergen Een jonge vrouw is veroordeeld tot 15 maanden cel voor drie inbraken. Een oplettende buurtbewoner zorgde ervoor dat ze kon opgepakt worden.

Op 14 november zag een inwoner van Grimbergen hoe twee jonge vrouwen uit een woning kwamen en even verder de bus opstapten. Hij belde meteen de politie en gaf door op welke bus ze gestapt waren. Bij een van de volgende haltes kon de politie hen inrekenen. Ze hadden verschillende juwelen op zak die afkomstig waren van twee inbraken in Grimbergen en één in Vilvoorde. Een van de twee bleek minderjarig te zijn. De andere vrouw, die een nicht was van de minderjarige inbreekster, trachtte de politie te doen geloven dat ze ook minderjarig was maar dit plannetje mislukte. “Ik had geld nodig en besloot daarom huizen te doorzoeken”, klonk het tegen de rechter.