Iedereen held(in) op gratis festival van CC Strombeek

22 augustus 2019

17u42 0 Grimbergen CC Strombeek organiseert op woensdag 28 augustus met ‘Iedereen held(in)’ nog een gratis festival voor jong en oud op het einde van de zomervakantie. Dat gebeurt in samenwerking met de jeugddienst en het OCMW.

Via tal van activiteiten beleef je een namiddag vol ‘divaplezier en heldengeweld’ samen met de ouders of grootouders. In het bijzonder speeldorp op kindermaat kan je samen genieten van diverse animaties, spelletjes en creatieve workshops.

Loop op het water in de ‘aqua-balls’ of laat zien hoe sterk je bent tijdens de ‘benji-run’. Ook de Playmobiel-caravan is van de partij. Spelen, zich amuseren en vooral buiten zijn staan voorop. De doelgroep zijn 3 tot 12-jarigen.

Inschrijven is niet nodig. Afspraak van 13.30 tot 17.30 uur in het Van der Nootpark.