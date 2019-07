Humbeeks talent treedt op tijdens Kanaalfeesten SZM

07 juli 2019

20u50 0 Grimbergen De Kanaalfeesten in Humbeek gaan elk jaar door tijdens het weekend na de feestdag van Sint Rombout en zoals elk jaar loopt het centrum van Humbeek vol met een kermis en tal van animaties en activiteiten voor iedereen. Dit jaar kan je zondag muzikaal talent met Humbeekse roots “Betty and the Band” bewonderen.

Liesbeth Roose is het jongste metekindje van vijf kleinkinderen van Humbekenaren Eugeen Van Moer en Jeanne Moons en bij de familie van Moer werd muziek met de paplepel meegegeven. Op haar zestiende besloot ze al om na haar humaniora de opleiding “musical” te volgen, waar ze met onderscheiding afstudeerde. Al snel kon ze de rollen strikken in meerdere musicals zoals “Belle en het Beest” en momenteel in “40-45” waar ze al meermaals één van de hoofdrollen “Sarah” voor haar rekening nam.

Op zondag treedt ze gratis op met haar nieuwe band, “Betty and the band” tijdens de Kanaalfeesten. Ze spelen funky en swingende eigentijdse covers van Janis Joplin, Amy Winehouse, Paloma Faith, Blondie, maar ook Jimi Hendrickx, Stevie Wonder en Prince.

Zondag vanaf 14.30 uur treden er naast “Betty and the band” om 16.30 uur ook nog 2 andere groepen op : “Touch Wood” om 14.30 uur en “Bump” om 18 uur.