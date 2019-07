Huiszwaluwen maken liefst acht nesten onder dakgoot van Suzy: “Zalig om met dat gekwetter wakker te worden” Dimitri Berlanger

18 juli 2019

16u18 6 Grimbergen De huiszwaluw mag dan als soort onder druk staan, de pijlsnelle vogels voelen zich duidelijk meer dan thuis in de Vaartstraat in Grimbergen. Bij Suzy Thielemans hangen er liefst acht komvormige nesten tegen de gevel van haar woning en ook bij een andere bewoner hebben acht koppels een nestje gemaakt. “Het is een hele kolonie die hier is neergestreken”, lacht Suzy. “Ik vind het echt geweldig al dat gekwetter om 5 uur. Het is zalig om zo wakker te worden.”

De Vaartstraat lijkt momenteel dé pleisterplek bij uitstek voor de huiszwaluw. Onder de dakgoten van twee woningen hangen in totaal zestien nesten en hier en daar zijn er nog een aantal enkelingen. Goed voor bijna twintig nesten in één enkele straat.

“Op 18 mei zijn ze beginnen bouwen aan het eerste nest”, vertelt Suzy Thielemans. “Dan zijn er snel twee, drie bijgekomen en op 8 juni waren er acht klaar. Om vijf uur ‘s ochtends worden wij telkens wakker van hun gekwetter. Ik vind dat niet erg, integendeel. De enige overlast die je ervan hebt zijn de uitwerpselen. Die hopen zich vrij snel op. Maar daar heeft niemand last van buiten wijzelf. Mijn auto staat echt in de aanvliegroute (lacht).”

Het gaat om de huiszwaluw, een beschermde vogelsoort. “Die zijn niet zo mensenschuw. Ik ben echt blij dat ze er zijn. Het is een prachtig stukje natuur onder je eigen dak. Het brengt ook geluk naar het schijnt als zwaluwen jouw huis uitkiezen voor hun nest. Zo luidt althans een volkswijsheid (lacht). Dat we onze dakgoot vorige winter in het wit geschilderd hebben helpt ook naar het schijnt. Net als de nabijheid van water en kleigrond. Die voor de bouw van de nesten onontbeerlijk. Verder moet de gevel ook bestaan uit ruwe baksteen. Je ziet: ik ben ondertussen expert in de huiszwaluw. Vooral dankzij Wikipedia (lacht). In het begin zie je de bouw van die nesten dagelijks vooruitgaan. Het zijn allemaal kleine keikorreltjes op mekaar. Op een week zijn ze klaar.”

In het verleden was er in de straat ook wel al eens een zwaluwnest. “Maar nu is het een hele kolonie. Geen idee hoe dat te verklaren valt. Mogelijk heeft de nabijheid van de Maalbeek er iets mee te maken. Die wordt almaar properder. Ik heb ook gehoord dat er op de luchthaven meer dan 100 nesten zijn verwijderd. Mogelijk is een deel van die kolonie uitgeweken naar hier. Dat kan misschien een verklaring zijn want zo ver is Zaventem uiteindelijk niet.”

Vooral bij het ochtendgloren en de schemering is de Vaartstraat momenteel het speelterrein van een zwerm pijlsnelle zwaluwen. Dan scheren ze langs wagens en woninggevels. Omdat de dieren beschermd zijn mogen ook de nesten, eens ze in Afrika gaan overwinteren, niet worden verwijderd. “Ze zijn zeker terug welkom volgend jaar. Hopelijk kunnen we dan wel beschikken over een mestplank om de uitwerpselen op te vangen. We hebben Regionaal Landschap Groene Corridor verwittigd en een aanvraag ingediend.”

Suzy leeft ook mee met de jonge gezinnen onder haar dak. “Ze maken maximum twee nesten met telkens vier à vijf eitjes. Het mannetje en het wijfje broeden allebei en gaan ook allebei eten zoeken. Ik kan natuurlijk niet in de nesten kijken maar er zijn nu al heel wat jongen. Ik hoop nu vooral dat ze niet vallen als ze gaan uitvliegen (lacht).”