Huisartsenkring kan op steun rekenen van Delhaize: “600 mondmaskers voor onze zorgverleners” Margo Koekoekx

13 maart 2020

17u31 0 Grimbergen Huisartsenkring Harno koopt 600 mondmaskers over van AD Delhaize in Humbeek. “De eigenaar heeft ze voor ons uit de winkelrekken gehaald en tegen zijn aankoopprijs verkocht aan ons. Nu kunnen we onze hulpverleners in de eerste lijn tenminste materiaal bezorgen om zichzelf te beschermen”, vertelt Anja Vanhuffel, coördinator bij Harno.

Enkele AD Delhaizes in Vlaanderen konden loten mondmaskertjes FFP2 opkopen. Dat maakte dat deze weer in de winkelrekken lagen, terwijl hulpverleners in eerste lijn al de hele tijd zonder bescherming zitten. “We zijn heel blij dat de eigenaar van AD Delhaize in Humbeek spontaan zijn stock aan ons wou doorverkopen. Via de overheid krijgen we vanaf maandag slechts 50 mondmaskers per (tand)arts”, aldus Anja Vanhuffel.



Volgens Anja kreeg de eigenaar al heel wat commentaar dat hij de mondmaskers aan woekerprijzen zou verkopen. “Maar momenteel is de vraag zo groot dat zijn aankoopprijs ook al een woekerprijs is. Hij verkoopt deze nu zonder winst aan ons door. Wij vinden dat heel nobel en zijn hem dan ook dankbaar.” Het lot bedroeg 1.000 maskers. Hiervan was een deel al verkocht toen de eigenaar aan Harno aanbood om ze aan hen te verkopen.