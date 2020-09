Horeca in Grimbergen blijft open tot 1 uur Margo Koekoekx

29 september 2020

14u45 0 Grimbergen In tegenstelling tot verschillende gemeenten in de rand rond Brussel mag de horeca in Grimbergen open blijven tot 1 uur 's nachts. Om dat zo te kunnen houden roepen ze de Grimbergse horeca op om strikt de COVID-19-maatregelen toe te passen.

Of er tussen 23 uur en 1 uur zoveel verschil is betwijfelen ze in Grimbergen sterk. Als iedereen zich aan de regels houdt, is het veilig om rond 23 uur op café te zitten en is het dat twee uur later evenzeer. “Ook de politie voert regelmatig controles uit en blijft strikt toezien op de naleving van de COVID-19 maatregelen in drukke plaatsen”, benadrukt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).

De snel verslechterde situatie in Brussel houdt ook risico’s in voor de Vlaamse-Brabantse gemeenten die grenzen aan Brussel. Grimbergen is daar geen uitzondering op. De gouverneur Jan Spooren vraagt de randgemeenten om samen met de politie een inschatting te maken van de impact van de Brusselse coronamaatregelen op hun gemeente. Voorlopig geen vervroegd sluitingsuur in Grimbergen dus.

“We willen alle Grimbergenaren, ondernemers en horecazaken oproepen om het veilig te houden in onze gemeente en danken hen voor hun inzet om de coronamaatregelen te blijven opvolgen”, klinkt het nog bij Selleslagh.