Hongaren wandelen woning binnen terwijl bewoners in tuin werken WHW

28 juni 2019

16u59 0 Grimbergen Twee Hongaren zijn veroordeeld tot 12 en 14 maanden cel voor verschillende diefstallen. De twee wandelden gewoon huizen binnen terwijl de inwoners in de tuin waren.

“Het is een bijzonder onaangenaam gevoel voor de slachtoffers om plots met een vreemde onverstaanbare man in hun huis geconfronteerd te worden”, haalde de rechter aan in zijn vonnis. De twee Hongaren hadden een serieuze portie lef. Tot 3 keer toe wandelden ze doodleuk een woning in Grimbergen binnen toen ze zagen dat de bewoner in de tuin aan het werken was. Vervolgens trachtten ze zo snel mogelijk de woning te doorzoeken. Eén keer stonden ze plots oog in oog met een bewoonster. Een andere keer zag de bewoner hen vanuit de tuin de woning binnenstappen. De politie werd erbijgehaald en het duo werd gearresteerd. “Maar wij wilden gewoon werk zoeken”, klonk hun flauwe uitleg. De rechter had hier geen oren naar en gaf hen beiden een celstraf.