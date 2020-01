Hoe een burn-out kan leiden tot een creatieve winkel Margo Koekoekx

11u25 0 Grimbergen CREA-CAFE ‘wol & co’ opende drie maanden terug voor het eerst de deuren en daar heeft eigenares Nancy Debruyn (54) uit Humbeek nog geen seconde spijt van gehad. “Na mijn burn-out wou ik iets anders doen en maakte ik van mijn hobby mijn beroep.”

Op 5 oktober 2019 opende Nancy haar eigen wolwinkel waar ze de waarden rust, warmte en gezelligheid hoog in het vaandel draagt. En dat merk je al vanaf het moment dat je de deur binnenstapt. De grote tafel in het midden, de vele kleuren die aanwezig zijn samen met de kopjes en pralines die op tafel staan en de gezelligheid benadrukken. “Ik wou vooral geen standaard winkel. Mensen kunnen hier ook iets komen drinken en hun brei- of haakwerk meebrengen om hier in leuk gezelschap te werken. Elke vrijdag komt hier trouwens de vereniging Warm & Wollig breien en haken voor het goede doel. Telkens een heel gezellig onderonsje.”

Rode draad

Breien en haken was letterlijk de rode draad door haar leven. “Toen ik zes jaar oud was heeft mijn mémé me leren haken en breien. Ik kreeg toen de microbe te pakken en ze heeft me nooit meer losgelaten. Ook tijdens de periode van mijn burn-out heeft het me enorm geholpen vandaar de keuze om er nog bewuster voor te kiezen en er een zaak in op te richten.” Ze heeft veel gewikt en gewogen en dacht lang na over wat ze zou gaan doen. “Als dochter van zelfstandigen en zelf jaren zelfstandig geweest te zijn, wist ik dat ik niet meer voor een andere baas zou werken. Nu heb ik echt gevonden wat ik al zo lang wou doen.”

“Jaren geleden dacht ik elke keer als ik dit pand voorbij liep: ooit zit ik hier. En nu is het zover.” In oktober 2018 zag ze het pand te huur staan, in april 2019 nam ze contact op met de verhuurder en de rest is intussen geschiedenis. In de winkel zijn haar grootouders trouwens dicht bij haar. Zo hangt het tafelkleedje dat haar grootmoeder ooit haakte aan het plafond en gebruikt ze het bankje dat haar grootvader voor haar maakte als kind om bij de lavabo te kunnen tijdens het tandenpoetsen nu als opstapje om overal bij te kunnen.

Workshops

Ondertussen is de winkel drie maanden open en is Nancy klaar voor de volgende stap: workshops organiseren. “Ik kijk ernaar uit! Op dinsdagavonden ga ik workshops organiseren, telkens met max. 8 personen zodat iedereen goed begeleid kan worden. Ik wil ook het persoonlijke en gemoedelijke contact benadrukken. Zo moeten mensen voor hun inschrijving tot in de winkel komen en kiezen op voorhand hun materialen. Ik wil graag ook écht contact met de mensen, vandaar geen inschrijvingen via telefoon en website.” Meer informatie is te vinden op Facebook en haar website.

Nancy nam samen met haar man de carrosseriezaak van haar ouders over, baatte die lang uit en verkocht vervolgens. “Later wou één van onze dochters op unief gaan waardoor ik opnieuw aan de slag ging en zeven jaar in de tax-free werkte op de luchthaven van Zaventem. Tot het noodlot toesloeg en ik met een burn-out te kampen kreeg op 11 april 2018. Dat heeft lang in mijn lijf gezeten.” Ondertussen heeft Nancy dat duidelijk omgezet in een positief verhaal en wil ze haar passie voor haken en breien met anderen delen. “Hopelijk maakt het ook anderen gelukkig.”