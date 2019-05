Hockeyclub Merode komt feestelijk thuis aan Populierendallaan DBS

24 mei 2019

10u31 0 Grimbergen Merode Hockey Grimbergen heeft haar splinternieuwe kunstgrasveld in de Populierendallaan feestelijk ingehuldigd. Meer dan 400 nieuwsgierigen kwamen een kijkje nemen. De 300 leden kunnen voortaan gebruik maken van een hoogwaardige accommodatie. Het kostenplaatje van 670.000 euro werd voor een deel gedekt door een win-winleningactie onder hen en hun familie.

Een goeie vier jaar na de oprichting pronkt Merode Hockey Grimbergen met een eigen, splinternieuw kunstgrasveld. Tot nog toe was sportcomplex Ter Wilgen de plek waar getraind werd. Voor de wedstrijden werd uitgeweken naar Mechelen en Sint-Agatha Berchem. Om aan de vraag voor een eigen stek tegemoet te komen, kreeg de club via een recht van opstal van de gemeente een B-voetbalveld van FC Borght voor 50 jaar in bruikleen. “De club wordt alsmaar groter en daarom werd een eigen terrein noodzakelijk”, aldus voorzitter Benoit Maerten

Wedstrijdjes

Voor de officiële inhuldiging werd een familietoernooi georganiseerd. 160 ervaren en onervaren kinderen, volwassenen, ouders en zelfs grootouders namen deel. In de namiddag speelde het bestuur van de hockeyclub vervolgens een vriendschappelijke match met verschillende leden van het Grimbergse gemeentebestuur en clubsponsors. De match werd gefloten door twee internationale hockeyscheidsrechters: Sébastien Michielsen en Benoit Coppieters. Ook heel wat lokale politici namen de hockeystick ter hand. Onder meer Tom Dehaene, gedeputeerde provincie Vlaams-Brabant en Vlaams minister Ben Weyts waren van de partij.

Na de match kon iedereen die het voelde kriebelen het veld op voor een hockeyinitiatie. Er viel ook heel wat lekkers te eten en te drinken en kinderen konden zich vermaken op het springkasteel en aan de pingpongtafels in de kids corner. De feestelijkheden werden afgesloten met een optreden van de 9-koppige band Rebounce.

Steun van familie

Het kostenplaatje van 670.00 euro is niet niks, maar daar zetten de leden en familie graag hun schouders onder. In maart vorig jaar wist de club met een succesvolle win-winleningactie, maar liefst 200.000 euro binnen te halen. Het enthousiasme van de investerende leden en sympathisanten overtrof alle verwachtingen en binnen de drie weken werd het maximale bedrag bereikt. Met de bijkomende steun van de provincie, de gemeente, de subsidies voor bovenlokale infrastructuren en de hulp van hun sponsors wist de club de totale financiering ten bedrage van 670.000 euro rond te krijgen.

Een trotse voorzitter Benoit Maerten bedankte in zijn speech iedereen die deze snelle groei mee mogelijk heeft gemaakt en sloot af met de woorden: “We zijn eindelijk thuis gekomen.”

Merode Hockey Grimbergen organiseert gratis proeftrainingen in mei en september. Tijdens de zomermaanden staan er ook verschillende hockeykampen op het programma, zowel voor ervaren als onervaren kinderen.

Wie zich wil inschrijven kan terecht op www.hcmerode.be.