Het Pierebad krijgt tot 13 000 bezoekers per maand en het beheer wordt toch uitbesteed Margo Koekoekx

04 oktober 2019

12u58 0 Grimbergen Het beheer van zwembad Pierebad in Strombeek wordt uitbesteed aan privébeheerder. Die kans is groot maar staat nog niet 100% vast, laat Tom Gaudaen weten.

Tom Gaudaen, schepen van sport (Open Vld) ziet enkel positieve kanten aan het uit handen geven van het beheer van zwembad Pierebad in Strombeek. “Het is algemeen geweten dat we met een groot probleem zitten wat personeel betreft. Ondanks dat we recent nog twee mensen konden aannemen met een tijdelijk contract, zijn slechts 10,5 jobs van de 17 ingevuld.” Bijgevolg werden de openingsuren aangepast, maar dat is ook niet ideaal en alles behalve de bedoeling. Verder draait het zwembad goed, klinkt het. “Maandelijks hebben we zo’n 10 tot 13 000 bezoekers wat zeker positief is. Op jaarbasis zijn dat er ongeveer 150 000", vertelt Gaudaen.

Betere service

Met de uitbesteding hopen ze vooral een betere service te kunnen bieden naar de zwemmers toe. Voldoende personeel, ruimere openingsuren, betere service. “We gaan de gesprekken met vijf grote spelers op de markt opstarten. Dat zijn vertrouwelijke gesprekken en daar gaan we de mogelijkheden zo goed mogelijk aftoetsen. We hopen een geschikte partner te vinden die zo goed mogelijk voldoet aan onze eisen, waaronder bijvoorbeeld het prijskaartje voor scholen, verenigingen en eigen inwoners ook een belangrijke rol speelt.” Indien ze geen geschikte partner vinden is er nog de overweging om het beheer in eigen hand te houden.

De bedoeling is dat er een contract wordt opgesteld waarbij de gemeente een vast bedrag betaald aan de externe partner, die op zijn beurt moet voldoen aan de afspraken die samen op papier worden gezet. “Er zijn zoveel mogelijkheden. Het is een mooi complex, onlangs werd het skatepark nog ingehuldigd, er is ruimte voor een speeltuin en er staat ook nog een nieuwigheid op het programma daar.” Gaudaen laat weten dat alles rond zou zijn tegen september 2020.