Het MOT presenteert nieuw pronkstuk. De techniek ‘vakwerk’ is duurzaam en goedkoop Margo Koekoekx

21 september 2019

16u36 0 Grimbergen Nieuw pronkstuk van het MOT. De stage ‘vakwerk’ loopt zaterdagnamiddag op zijn eind. Momenteel is er nog veel gekap en geklop te horen maar het einde is nabij. Het gebouw naast de Liermolen staat recht en de houtstructuur is zo goed als af. Het resultaat is indrukwekkend.

Afgelopen weken hebben 21 gepassioneerde deelnemers, waaronder ook één vrouw, hier bijgeleerd en hard gewerkt. “Vakwerken is een ambacht waarbij het milieu geen last ondervindt. Hoewel er bomen worden gekapt als materiaal, komen er geen machines aan te pas en er is geen uitstoot. Je hebt enkel nood aan manskracht, hout en werktuigen”, legt deelnemer Wouter Van Reet (50) uit.

Een gebouw dat op deze manier wordt opgetrokken blijft makkelijk 100 jaar staan. In dit gebouw, bestaande uit ongeveer 15 tamme kastanjelaars, gaat de wanmolen ondergebracht worden. Dat is de molen die het kaf van het koren scheidt. Eerder bouwden ze reeds een bijenhut en gezien er veel belangstelling is voor de cursus, gaat er waarschijnlijk een derde ingericht worden door het Museum voor Oude Technieken.

Leraar Ante Corthals (42) bouwde reeds verschillende gebouwen volgens de ambacht vakwerk. “Ik heb twee jaar in Japan gewoond en heb er een huis gezet volgens deze techniek. Binnenin kan je gewoon wonen.” Ook in Wellen bouwde hij reeds een huis voor een vriend. “Mensen denken meteen dat dat duur is en lang duurt omdat ze veel mensen zien werken. Het tegendeel is echter waar. De ruwbouw voor een huis volgens deze techniek kost zo’n 60 tot 70 000 euro. Verder is dat huis volledig afgewerkt naar moderne standaarden”, klinkt het.