Het MOT in Grimbergen is reeds aan haar tweede stage vakwerk toe. Ook deze keer volzet wegens succes Margo Koekoekx

12 september 2019

Voorbijgangers aan de Liermolen te Grimbegren hebben wellicht wat getimmer, gezaag en geklop gehoord. Dat kan! Het MOT organiseert er voor de tweede keer zijn succesvolle stage vakwerkbouw, waarvoor 21 deelnemers werden uitgeloot. Die gelukkigen zijn nu volop aan de slag om een gloednieuw lemen gebouwtje op te trekken. Dat gebeurt net als vroeger met een ruim arsenaal aan handwerktuigen: bijlen, zagen, boren, schaven, trekmessen, schilschoppen, draagtangen, toogijzers ... Handen uit de mouwen want machines komen hier niet aan te pas!

De interesse hierin is groot, zo blijkt uit de inschrijvingen en de wachtlijst die werd aangelegd. Deelnemer Marcel Teugels (26) uit Antwerpen vertelt: “De eerste keer volgde ik een de balken-hak-doe-dag mee. Ik vind het fantastisch dat ze zulke workshops hier organiseren en dat je effectief kan deelnemen i.p.v. het bouwwerk enkel maar te bewonderen wanneer het af is. Dit is de tweede workshop die ik volg en ik vind het heel fascinerend.” Marcel heeft een ware passie voor zulke technieken en studeerde dan ook conservatie en restauratie met specialisatie hout. Maar ook mensen die geïnteresseerd zijn en geen voorkennis hebben kunnen hier terecht.

Ik vakwerk, jij vakwerkt, zij vakwerken

Het is niet helemaal onterecht wanneer u zich afvraagt wat vakwerkbouw exact inhoud. Steven De Waele, conservator van het MOT, licht toe wat vakwerk is: “Dit is de historische voorganger van houtskeletbouw. Een gebouw in vakwerk wordt opgetrokken door middel van een houten constructie van verticale stijlen, horizontale regels en diagonale schoren. De wanden van dit ‘skelet’ kunnen worden gesloten door een vlecht- of vitswerk van soepele twijgen of gekloven latjes te bekleden met een mengeling van leem en stro.”

Meer informatie kom je binnenkort te weten wanneer het project klaar is.