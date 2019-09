Het MOT bouwt gloednieuw lemen huisje met oude technieken Margo Koekoekx

12 september 2019

15u43 0 Grimbergen Wie dezer dagen langs de Liermolen in Grimbergen passeert, hoort heel wat getimmer, gezaag en geklop. Het MOT organiseert er voor de tweede keer een stage vakwerkbouw. Eenentwintig deelnemers zijn er aan de slag om een gloednieuw lemen huisje op te trekken.

Betonmolens en andere machines zijn nergens te bespeuren aan de Liermolen. Technieken en handwerktuigen uit vroegere tijden des te meer. Het lemen huisje wordt gebouwd met bijlen, zagen, boren, schaven, trekmessen, schilschoppen, draagtangen, toogijzers en ga zo maar door.

De interesse om aan het project mee te werken is groot, zo blijkt uit de talrijke inschrijvingen en de wachtlijst. “Door mee te bouwen en alleen gebruik te maken van de oude technieken, besef je pas echt hoe knap zulke bouwwerken zijn", zegt deelnemer Marcel Teugels (26) uit Antwerpen. Teugels heeft een passie voor oude technieken en studeerde conservatie en restauratie met specialisatie hout. Maar ook mensen zonder voorkennis kunnen meebouwen.

Vakwerk

“Vakwerk is de historische voorganger van houtskeletbouw”, zegt Steven De Waele, conservator van het MOT. “Het was eeuwenlang een veelgebruikte techniek in Vlaanderen, omdat bak- en natuursteen niet altijd beschikbaar of betaalbaar was. Een gebouw wordt opgetrokken door middel van een houten constructie van verticale stijlen, horizontale regels en diagonale schoren. De wanden van dit ‘skelet’ worden dichtgemaakt met vlecht- of vitswerk van soepele twijgen of gekloven latjes met een mengeling van leem en stro.” Bouwen met leem is overigens aan een heropleving bezig vanwege de ecologische voordelen.

Het huisje aan de Liermolen moet eind september klaar zijn.