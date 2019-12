Het kerststal-team bouwde huis na van Herman en Anita Kindje Jezus is te bewonderen in hun garage MKV

23 december 2019

17u19 0 Grimbergen De Kerststal is weer in volle glorie te bewonderen. Met maar liefst 13 paar helpende handen trokken ze de kerststal op. Sinds begin november wordt er naarstig aan gewerkt en nu kan je de stal - het huis van Herman en zijn vrouw Anita Petit- in de Sint-Servaas-Basiliek nog bewonderen tot na drie koningen.

Naar goede gewoonte kiest het team voor een bestaand gebouw dat al jaren in Grimbergen te bewonderen is. Dit keer is het het huis van Herman De Weerdt (75) en Anita Petit op de Beigemsesteenweg. Herman is tevens één van de metsers die elk jaar meehelpt om de stal te realiseren én hij is diegene die het plan opmaakt om de gebouwen telkens in 50% op schaal te maken.

“We hebben de boot even afgehouden, maar collega’s stelden het al enkele keren voor. En ook de kleinkinderen gaven aan dat ze het wel leuk zouden vinden dat ons huis in de basiliek zou staan. Eigenlijk vinden we het nu ook wel heel tof”, klinkt het bij het koppel. Herman is al maanden in de weer om alle details uit te werken en heeft er samen met de andere metsers al wel 300 werkuren opzitten. “En ook de anderen van het team steken er heel veel tijd in. Na al die jaren zijn we goed op elkaar afgestemd.”

In de Basiliek zelf treffen we Hugo De Valck, één van de schilders aan. “Mijn doel is om er 50 jaar aan mee te kunnen werken. Vroeger was dat na de werkuren, nu in de namiddag. Ooit zat ik zelfs even opgesloten in de Basiliek nadat ik ‘s avonds tot laat doorwerkte.” Hij is één van de drie overblijvende mannen die oorspronkelijk in het achtkoppige team zaten. Nu zijn ze met 13 waaronder twee vrouwen, tweelingszussen, die het naaiwerk op zich nemen.

Wie de kans nog niet had om de magnifieke stal te bewonderen kan nog tot na Drie Koningen een kijkje gaan nemen. De basiliek is elke dag open van 7 tot 19 uur.