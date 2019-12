Het eerste brouwsel van de microbrouwerij te Grimbergen is een feit MKV

27 december 2019

In mei 2019 gaf het schepencollege van Grimbergen groen licht voor de bouw van de microbrouwerij in voormalige feestzaal het Fenikshof. Goed nieuws voor de paters van de Norbertijnenabdij. Ondertussen is het zover. Karel Stautemas liet zopas weten dat het eerste goudkleurige goedje gebrouwen werd, al is het komende maanden vooral nog veel uitproberen en studeren. Na 222 jaar brouwen paters opnieuw tussen de oorspronkelijke muren van de Grimbergse abdij. Daar klinken we op!