Het Atheneum in Grimbergen kaart armoede aan in nieuwe module voor eerste middelbaar Margo Koekoekx

06 maart 2020

18u05 0 Grimbergen Het Atheneum in Grimbergen schenkt aandacht aan armoede. 11.11.11, Het huis van het Kind en OCMW Grimbergen en Onthaalgroep vluchtelingen Grimbergen kwamen langs om uitleg te geven en in gesprek te gaan met de leerlingen.

Leerkracht Lentel De Hertog en twee collega’s zaten deze gespreksmiddag op poten. “Dit jaar hebben we een nieuwe module Maatschappij en welzijn. Eén van de thema’s dat aan bod komt is armoede. Gedurende twaalf weken gaan ze met dit thema aan de slag. Verschillende instanties komen uitleg geven en de leerlingen mogen vervolgens vragen stellen”, legt Lentel uit. “Het voornaamste van deze middag is ook dat leerlingen ontdekken of dat sociale hen ligt. Zo krijgen ze meer voeling met wat hen al dan niet ligt en kunnen ze beter kiezen wat hun studiekeuze betreft.”

Imane Farachi (12) vind deze gespreksnamiddag een schot in de roos. “Dit mogen ze zeker voor alle eerstejaars organiseren de komende jaren. We hebben veel uitleg gekregen en die inzichten zijn wel interessant. We hoorden bijvoorbeeld de kansarmoedecijfers uit onze eigen buurt hier. In Grimbergen leefde in 2016 6,8% van de bevolking in kansarmoede en in Vilvoorde was dat in hetzelfde jaar 17,6%. Dat is schrikken!”

Leerlingen kwamen ook te weten wat arbeiders in een Nike-fabriek in Indonesië verdienen per dag (€3) en hoe een koppel uit de Gazastrook helemaal naar België vluchtte.