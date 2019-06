Herstelde brugdek Humbeek Sas klaar voor de dienst DBS

11 juni 2019

10u53 0 Grimbergen Het herstelde brugdek van Humbeek Sas is gearriveerd en ligt voor anker ter hoogte van Kapelle-op-den-Bos. Morgen wordt de brug bevestigd door de Vlaamse Waterweg. Daarna volgen nog twee testdagen. Ten laatste komend weekend zou de brug over het Zeekanaal Brussel-Schelde opnieuw opengesteld worden voor het verkeer en zijn beide oevers weer met mekaar verbonden, tot grote opluchting van bewoners en handelaars.

De brug van Humbeek Sas raakte half januari zwaar beschadigd na een aanvaring door een binnenschip. Vijf maanden later is het einde in zicht. Voor de bewoners betekende de onderbroken brug vaak een heel eind omrijden, ondanks een goed draaiende overzetdienst. Ook de handelaars, die het ook van de klanten op de oostkant van de oever moesten hebben, zagen hun omzet dalen. Een aantal van hen voorziet dan ook promotieacties naar aanleiding van de heropening.

Het herstelde brugdek – helemaal in het blauw geschilderd – licht intussen al een paar dagen te wachten even verderop in Kapelle-op-den-Bos. Woensdag wordt het gevaarte tussen de twee landhoofden gemonteerd. Aansluitend, op donderdag 13 juni en mogelijk ook nog op vrijdag 14 juni, voert De Vlaamse Waterweg nv een aantal proefbewegingen en tests uit. Als die goed verlopen, is de brug nog voor het weekend van 15 en 16 juni weer operationeel.

“Het zou ook al donderdagavond of vrijdagavond kunnen zijn maar voor de zekerheid gaan we uit van het weekend”, zegt eerste schepen Philip Roosen (N-VA). “Om dit heuglijk moment te vieren plannen we samen met de handelaars vrijdagavond een afterwork-event en receptie in Eldorado. Daarmee willen we iedereen bedanken en dan vooral de handelaars en de inwoners van Humbeek die toch maanden overlast hebben gehad. Ook de schipper van de veerdienst zal in de bloemetjes worden gezet.”

Een plechtige heropening van de brug ‘met de fanfare op kop’ zal er dus wel niet komen, ook al omdat de Vlaamse Waterweg daarin geen vragende partij was.

Om de brug op zijn plaats te kunnen brengen, plaatst de aannemer op woensdag 12 juni tussen 6 en 16 uur vier ballastwagens op ongeveer 50 meter opwaarts en afwaarts de brug en dat zowel op linker- als op rechteroever. Die ballastwagens zullen een deel van de rijweg van de Oostvaartdijk en de Westvaartdijk innemen. De woningen en ook de opstapplaats kant Humbeek van het tijdelijk veer zullen die periode niet met de wagen bereikbaar zijn. De aannemer doet zijn best om de hinder tot een minimum te beperken.