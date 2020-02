Helemaal relax na yoga dag Margo Koekoekx

08 februari 2020

18u02 0 Grimbergen Twee maal per jaar organiseert Yoga Pauze een Yoga dag in Grimbergen. Ondertussen zijn ze al aan de vijfde editie toe en kwamen 20 vrouwen, maar ook mannen naar de Charleroyhoeve in Grimbergen om te ontspannen.

Ondanks het grauwe weer startte de groep buiten in het lintbos. “We zijn de ochtend gestart met bosbaden” vertelt deelneemster Saskia Lommelen (40) “Tot rust komen door contact te maken met de natuur. Stilstaan bij de berkenkruinen die heen en weer wiegen in de wind. De aarde en afgevallen bladeren voelen, de natuur echt ruiken en ook diertjes zien”, klinkt het terwijl ze samen met de andere leelnemers geniet van een vegetarische maaltijd.

Lesgeefster Marleen Maldeghem (45) heeft die maaltijd trouwens zelf bereid. En die slaat duidelijk aan want we zien zowat de hele tafel nog een tweede keer bij opscheppen.

Moxa

In de namiddag gaan ze aan de slag met moxa. Dat is een accupunctuur techniek met een heet staafje waarmee je verschillende drukpunten stimuleert. Als laatste komt er nog een theemoment en een gezamenlijk yogamoment. “Het is de bedoeling dat mensen na het gezamenlijke yogamoment aan het einde van de namiddag volledig ontspannen naar huis gaan. We organiseren dit twee keer per jaar in Grimbergen en willen zou iets extra aanbieden. Zowel mensen die altijd naar de yogales komen leren iets nieuws kennen maar ook mensen die nog niet echt in contact kwamen met yoga zijn welkom”, vertelt Marleen. Zij zelf straalt dat relaxe ook uit. Je ontspant bijna zelf meteen wanneer je met haar praat.

Boek

Zelf begon Marleen met yoga wanneer ze 15 jaar was. “Ik had een boek over yoga ontleent uit de bib in Strombeek en ben zo met yoga begonnen wanneer ik alleen thuis was.” Daarna volgde ze nog tal van cursussen en ondertussen geeft ze er zelf les in in Grimbergen. “Ik ben zelf opgegroeid in Grimbergen maar woon ondertussen wel in Brussel, al geef ik hier drie keer per week les.”