Heilig Hartkerk omgetoverd tot WOI -museum: “We willen de herinnering aan de gesneuvelden hoog houden” SHVM

09 november 2019

14u27 0 Grimbergen De gemeente Grimbergen heeft vandaag zijn officiële opening van de tentoonstelling over WOI achter de rug. Grimbergenaars konden er in de Heilig Hartkerk kennismaken met het leven tijdens de Eerste Wereldoorlog en met de gesneuvelden. “De oorlog krijgt nu een concreet gezicht.”

De kerk aan de Verbrande Brug werd vandaag omgetoverd tot een waar Wereldoorlog I-museum waar allerhande wapens en helmen werden tentoongesteld door Rony Verheulpen, die van kinds af aan al gefascineerd is door het hele oorlogsgebeuren. “Ik ben eigenlijk verzamelaar, maar ik vind het zonde om het allemaal in een kast te laten liggen”, zegt hij.

Rony verrichtte al heel wat onderzoekswerk naar de slachtoffers van de oorlog. De verzamelaar wil niet enkel tonen wat hij in al die jaren verzameld en ontdekt heeft, maar wil er naar eigen zeggen ook een doel mee bereiken. “Ik wil mijn verzamelstukken tonen aan de mensen zodat ze de oorlog van ‘14-’18 nooit zullen vergeten. Ik merkte dat de herdenking van de Eerste Wereldoorlog langzaamaan verdween en dat wou ik niet laten gebeuren. De mensen moeten weten wat er gebeurd is en wie er voor hun vaderland gesneuveld is.”

“In 2010 gaf ik een eerste tentoonstelling, waarna ik veel positieve reacties kreeg en wat me aanzette om er verder mee te gaan”, vertelt Rony. “Ook heb ik al enkele familieleden ontmoet van de gesneuvelden, wat toch wel merkwaardig is.”

Rony begon al vanaf de lagere school interesse te tonen in de Eerste Wereldoorlog. “Als kind fantaseerde ik over het leven tijdens de oorlog. Ik wou weten hoe het leven in die periode was en hoe de soldaten toen leefden en wat ze meemaakten. Op zo’n jonge leeftijd ga je daar niet verder op in, maar jaren later wakkerde dat vlammetje toch weer aan en maakte ik onder andere een stamboom. Ik hoop dat ik mijn kennis en interesse kan overdragen aan de jongere generatie.”

Waardevol goed

Schepen voor Erfgoed Karlijne Van Bree is alvast laaiend enthousiast over het initiatief van Rony en het doel dat hij voor ogen heeft. “Onze voorouders hebben deze gruwelijke oorlog moeten doorstaan, iets wat wij ons moeilijk kunnen inbeelden. Vandaag leven we in relatieve vrede en vrede is een waardevol goed. Jongeren mogen vrede niet als vanzelfsprekend beschouwen. Dankzij deze tentoonstelling kunnen we de herinnering hoog houden.”

Het is niet toevallig dat de kerk uitgekozen werd als locatie voor de tentoonstelling. “De kerk is een huis van vrede”, zegt Van Bree. “En daarom is het mooi dat de tentoonstelling hier plaatsvindt.”

Geïnteresseerden kunnen de tentoonstelling nog steeds bezoeken tijdens speciale evenementen of herdenkingen, waaronder wapenstilstand op 11 november.