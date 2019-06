Grootscheepse rioleringswerken volstaan niet om moddersmurrie tegen te houden: bewoners Populierendallaan volop bezig met opkuis Dimitri Berlanger

06 juni 2019

11u46 22

-

Grimbergen Grootscheepse rioleringswerken volstonden niet om de Populierendallaan vannacht te vrijwaren van een grote moddersmurrie, afkomstig van de hoger gelegen velden. De gemeentediensten zijn volop bezig met het vrijmaken van de straat. Verschillende kelders van bewoners liepen ook onder omdat de riolering het overvloedige water niet kon slikken. Ook zij zijn volop aan de opkuis toe. “Al die miserie met die werken en nog volstaan ze niet om ons te vrijwaren”, klinkt het.

De Populierendallaan ligt onderaan de stevige helling van de Sparrenlaan en is daardoor al langer overstromingsgevoelig. De onweersbuien van vannacht, die bij momenten de allure hadden van een regelrechte zondvloed, zorgden ervoor dat de straat veranderde in een modderstroom. De brij afkomstig van de velden – ‘cappuccino’ zoals de bewoners het goedje cynisch noemen – veroverde de straat in geen tijd en verstopte meteen ook de rioolputten. Uiteindelijk liepen ook verschillende kelders onder.

Zo ook bij Marc Bartholomeussen die deze morgen emmertje per emmertje ging leeggieten in de intussen leeggemaakte riolering. “Zowat vijf centimeter hebben we binnengekregen. Er is geen grote schade maar het is uiteraard allesbehalve een pretje. Het was ook al jaren geleden dat we dat zelf nog meegemaakt hebben.”

Nochtans zijn in de wijk Populierendal begin 2017 grote rioleringswerken uitgevoerd, die vorig jaar in maart werden voltooid. Goed voor een kostenplaatje van 6 miljoen euro. “Blijkbaar is er dan toch niet goed nagedacht over de constructie want dit is toch niet normaal. Je kan moeilijk zeggen dat het volstaat als je dit resultaat. Anderzijds is het ook uitzonderlijk wat er is naar beneden gekomen vannacht.”

Andere buurtbewoners hekelen ook het weghalen van de grote populieren, waaraan de straat zijn naam dankt. “Die absorbeerden toch enorm veel water.”

De gemeentediensten waren deze morgen alvast met de grote middelen in de weer om de smurrie zo snel mogelijk te verwijderen. Daarbij werden graafmachines, veegwagens en hogedrukreinigers ingezet.

Ook in Strombeek-Bever liepen opnieuw een aantal kelders onder water in onder meer de Jan Mulsstraat en de Wemmelsestraat. Aan het voetbalveld van de Singel knakte een grote tak van een boom en viel gedeeltelijk op straat. Een geparkeerde wagen werd gelukkig op een haar na gemist.