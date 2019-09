Grootscheepse herinrichtingswerken aan Verbrande Brug DBS

06 september 2019

15u13 0 Grimbergen De werf aan de Verbrande Brug breidt vanaf 16 september nog uit. Een aannemer start er in opdracht van de gemeente met de herinrichtingswerken aan de Westvaartdijk voorbij de Verbrande Brug tot aan de Vaartstraat. Ook aan het kruispunt met de Verbrande Brugsesteenweg wordt gewerkt.

De verkeersafwikkeling in de omgeving zal dan ook drastisch veranderen. “In de Vaartstraat blijft tweerichtingsverkeer maar van daaruit zal je wel niet meer over de Verbrande Brug kunnen”, vertelt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld). “Er zal enkel een lokale lus gemaakt kunnen worden in de dorpskern via de Verbrande Brugsesteenweg. Dit alles om sluipverkeer zoveel mogelijk te weren.”

De verkeersremmers in de Vaartstraat zullen ook verdwijnen. Wie de Verbrande Brug vanuit Grimbergen over wil zal altijd via de Industrieweg moeten rijden. Verkeer dat vanuit Eppegem komt zal aan de brug altijd links moeten afslaan. Er worden wel inzinkbare paaltjes voorzien zodat hulpdiensten, tractoren, en diensten van de Vlaamse Waterweg toch door kunnen richting Heidebaan.”

De werken zullen duren tot eind dit jaar. Tijdens de werken in deze zone is er geen plaatselijk verkeer mogelijk en zal een omleiding gevolgd moeten worden via de Industrieweg. Doorgaand verkeer van de Westvaartdijk richting de Oostvaartdijk (over de Verbrande Brug dus) en omgekeerd is wel mogelijk tijdens de werken.