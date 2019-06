Groen krijgt steun van buren in strijd tegen kaalslag Veldkantstraat: “Genoeg andere alternatieven” Omwonenden willen niet dat gemeente 101 bomen kapt voor aanleg fietspad Robby Dierickx

16 juni 2019

09u17 0 Grimbergen Oppositiepartij Groen heeft zaterdag de 101 bomen die met kap bedreigd zijn in de Veldkantstraat in Grimbergen van een zwarte rouwband voorzien. De partij krijgt in haar strijd tegen de kaalslag nu ook de steun van buren. “We begrijpen niet dat alle bomen moeten verdwijnen voor een fietspad”, klinkt het. Burgemeester Selleslagh herhaalt dat de gemeente voor de veiligheid kiest.

Nadat Groen enkele dagen eerder een eerste keer haar ongenoegen had geuit over de plannen van het schepencollege om 101 bomen – voornamelijk lindes – te kappen in de Veldkantstraat in Grimbergen, voerde de oppositiepartij zaterdagvoormiddag actie in de straat. Samen met een tiental buurtbewoners bonden de leden van Groen alle bedreigde bomen een zwarte rouwband om de stam. Ook werden er tekeningen aan de bomen opgehangen waarmee nogmaals duidelijk gemaakt wordt dat Groen tegen de geplande kaalslag is. De gemeente kiest ervoor om de bomen te kappen om een fietspad aan te leggen en erosiemaatregelen te kunnen nemen.

Een beslissing die niet alleen Groen maar moeilijk begrijpt, maar die ook bij verschillende buren de wenkbrauwen doet fronsen. “Ik rij zelf heel veel met de fiets en in de buurt zijn voldoende alternatieven om van de Verbrande Brug naar het centrum van Grimbergen te fietsen”, meent Katrien Van Zeebroeck. “Ik denk dan bijvoorbeeld aan de Poddegemstraat, maar ook aan de Oyenbrugstraat waar binnenkort een comfortstrook op de kasseien gelegd zal worden. Is het dan nodig om hier in de Veldkantstraat ruim honderd bomen te kappen voor een fietspad dat amper gebruikt zal worden. Het fietspad zal vijfhonderd meter verderop aan Hoeveland immers dood lopen, want daar zijn voorlopig nog geen plannen voor een fietsverbinding.”

“De kaalslag zal het uitzicht van de Veldkantstraat bovendien minder mooi maken”, pikt buurtbewoonster Claudia Van Den Block in. “En wat met de biodiversiteit? De bomen zijn de habitat van heel wat diersoorten. Tot slot zal een deel van het groene karakter van onze gemeente verdwijnen indien de gemeente haar plannen doorvoert.”

Petitie

Groen is ondertussen ook een petitie gestart en hoopt zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen tegen de kaalslag. Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) herhaalt dat de gemeente met deze beslissing voor de veiligheid kiest. “Groen zegt dat we mits de opwaardering van de Grote Kerkvoetweg een alternatieve fietsweg kunnen creëren, maar die weg is niet verlicht. Gaan we fietsers ’s avonds dan door het donker sturen? In de Veldkantstraat moeten we broodnodige riolerings- en erosiewerken uitvoeren. Dan willen we er ook meteen een veilige weg voor fietsers van maken. In dit project kiezen we dus voor de veiligheid. We zullen nagaan waar we het verlies van de bomen kunnen compenseren. Ik vind het trouwens opvallend dat Groen nu plots actie voert, terwijl de partij zich twee weken geleden in de commissie rond dit dossier niet liet gelden.”