Groen en actiecomité blijven zich verzetten tegen grootschalige kap: “Bedreigde lindes in Veldkantstraat zijn beschermd” DBS

03 september 2019

12u36 0 Grimbergen De 101 lindes in de Veldkantstraat die door de gemeente dreigen gekapt te worden voor de herinrichting van de weg, zijn beschermd. Dat stelde Groen, dat al langer protesteert tegen de geplande kaalslag, op de gemeenteraad. Een actiecomité dreigt met juridische stappen als de kap toch gewoon doorgaat. Het gemeentebestuur lijkt niet onder de indruk maar laat weten ‘dat het zich gaat informeren’.

Sinds de plannen voor het kappen van 101 waardevolle hoogstambomen in het kader van een rioleringsproject ter hoogte van Hoeveland en de daaropvolgende heraanleg van de Veldkantstraat richting Humbeeksesteenweg, verzet Groen zich samen met tientallen verontruste burgers met kracht tegen de geplande kaalslag.

Op de gemeenteraad kwam de Groen-fractie met een nieuw element op de proppen. Groen wees erop dat de lindes zich situeren in de bij ministerieel besluit van 27 januari 2015 definitief aangeduide ankerplaats ‘Maalbeekvallei en het gevarieerde cultuurlandschap ten oosten van Grimbergen’.

“Als houterige beplanting met erfgoedwaarde genieten ze een bijzondere bescherming”, zegt fractieleider Eddie Boelens. “Administratieve overheden zoals een gemeente, een OCMW of provincie moeten zo veel mogelijk zorg in acht nemen voor vastgestelde inventarisitems. Voor alle eigen werken of activiteiten moeten ze onderzoeken of ze een directe impact hebben op geïnventariseerd erfgoed. Bovendien moeten ze motiveren welke maatregelen ze hebben genomen om aan de zorgplicht te voldoen.”

Ingrid Van Grembergen en Aurélie Berth van actiecomité ‘Red de lindes’: “De 101 bomen van de Veldkantstraat genieten een juridische bescherming. Als actievoerders zijn we ervan overtuigd dat het gemeentebestuur niet bereid is schade toe te brengen aan deze unieke ankerplaats van onze Grimbergse parel. Op basis van deze nieuwe informatie dringen we er op aan het oorspronkelijke collegebesluit over de kap van de lindes te herroepen. We willen met alle betrokkenen rond de tafel te zitten om met respect voor het levend erfgoed van de ankerplaats bij de geplande rioleringswerken een oplossing uit te werken waarbij zowel de fietsveiligheid als het behoud van de bomen gerealiseerd wordt.”

Als de gemeente toch doorgaat met de kapplannen neemt het actiecomité naar eigen zeggen juridische stappen.

Burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld) neemt akte van de opmerkingen van Groen over de mogelijk ‘beschermde status’ van de bomen. “Ik kan momenteel niet zeggen of dit enige impact zal hebben op de voorziene werken. Het zal uiteraard verder worden onderzocht door onze diensten. Ik kan enkel zeggen ontwerper is aangesteld en volop bezig met de voorziene heraanleg met daarbij een dubbelzijdig fiets- en voetpad, nieuwe riolering en een veilige herinrichting van de weginfrastructuur.”

Meer over Veldkantstraat

politiek