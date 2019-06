Grimbergse scholen nemen deel aan Rode Neuzen Dag DBS

21 juni 2019

18u55 0 Grimbergen Met gemeentelijke basisschool De Negensprong uit de wijk Borgt en vrije basisschool Sint-Jozef uit Strombeek-Bever nemen volgend schooljaar ook twee scholen uit groot Grimbergen deel aan de Rode Neuzen Dag.

De goeddoelactie van VTM, Qmusic en Belfius verruimt zich dit jaar, want in tegenstelling tot de voorbije jaren is de focus niet enkel op het mentale welzijn, maar ook op de fysieke en sociale weerbaarheid van jongeren. Het hoogtepunt van de Rode Neuzen Dag vindt dan wel pas op vrijdag 29 november plaats, nu al maken scholen zich op voor hun deelname.