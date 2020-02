Grimbergse handelaars zetten klanten in de hartjes tijdens avondshopping MKV

12 februari 2020

12u21 0 Grimbergen Ter gelegenheid van Valentijn hebben verschillende handelaars de handen weer in elkaar geslagen. Wie nog niet aan Valentijn dacht en zich nu bedankt dat hij/zij nog geen cadeautje heeft voor de partner: geen probleem! Je kan na je werkuren nog terecht in Grimbergen centrum tot 21u.

Ze willen mensen de kans geven om ‘s avonds nog te shoppen. Verder gooien ze niet met kortingen, wel krijgen de klanten een kleine attentie, hier en daar een hapje en een tapje. De deelnemende handelaars zullen een ballonnenboeket voor de deur hebben. Hoewel als het zo blijft waaien zullen die eerder in de vitrine staan”, lacht Tamara Roelants van Tamoiselle. “Ondertussen is onze samenwerking nog fel aan het groeien ondertussen zijn we met ongeveer twintig handelaars die willen aansluiten voor zulke initiatieven.”

Deelnemende handelaars: Allure boetiek - Antje - Apotheek De Helm - Carola - Crea-Cafe ‘Wol & Co’ - Dekoratie Gaudaen - Esthetiek Kaat Blommaert - La Carte-blanche - Leon10 - Marie-Julliette - Medico Vergaelen - Optiek De Temmerman - Optiek Hostenbach - Petillion Optiek - Quillaja Flowers - Renée - ROMA - SOHO gallery* - Sablon store - Tamoiselle - Juwelier Van Laer Grimbergen