Grimbergense burgemeester tast in het duister over clusteronderzoek: “We vermoeden individuele gevallen” JMBB

21 juli 2020

17u55 1 Grimbergen Grimbergen is een van de vijf gemeenten waar er gespeurd wordt naar clusters van coronabesmettingen. Sciensano vindt de situatie in Grimbergen alarmerend: er doken de afgelopen week zeven nieuwe besmettingen op in de gemeente. Reden genoeg voor het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid om er een clusteronderzoek op te starten. Grimbergen telt zo'n 37.000 inwoners.

“Er gebeuren inderdaad meer vaststellingen van corona door onze huisdokters, maar het is onduidelijk waar de bron ligt, reageert Chris Selleslagh (Open Vld), burgemeester van Grimbergen.” Er waren vermoedens dat er besmettingen waren binnen de speelpleinwerking, maar de gemeente krijgt geen tastbare signalen van specifieke groepen die meerdere besmettingen zouden huizen. “Voorlopig tasten we in het duister en vermoeden we individuele gevallen, die los van elkaar staan.” Hij bevestigt dat de gemeente vanaf morgen zelf een gemeentelijk systeem zal organiseren, waarbij het rechtstreeks contact met de huisartsen primeert.

Grimbergen is ondertussen al gestart met extra georganiseerde controles vanuit de politie om toe te zien op de naleving van de coronamaatregelen. Daarvoor is een speciaal coronateam in het leven geroepen.