Grimbergen vraagt met aandrang afvalzakken correct aan te bieden Margo Koekoekx

01 september 2020

15u32 0 Grimbergen In de maand augustus kreeg de gemeente Grimbergen wel 77 klachten van bewoners waarbij intercommunale Intradura het afval niet ophaalde. De reden? Bijna in alle gevallen boden de bewoners hun vuilniszakken niet correct aan.

Na overleg tussen de gemeente en Intradura bleek dat verschillende mensen hun afval aanbieden in een gesloten bak. “Dat mag echter niet. De vuilniszak mag in een bak zitten maar zonder deksel en de zak moet duidelijk zichtbaar zijn vanuit beide rijrichtingen.”

“Volg de tips van Intradura om een goede huisvuilophaling te garanderen”, stelt Yves Verberck (Vernieuwing), schepen van afvalbeleid. “De voornaamste regels zijn: Zet uw afval buiten volgens de correcte tijdsaanduiding. De afvalzak of doos met papier en karton mag niet meer dan 15 kg wegen. Gebruik geen tape om de zak af te sluiten maar knoop of bind de zak stevig dicht zodat de ophaler deze gemakkelijk met één hand bovenaan aan de knoop kan vastgrijpen. Een bak of mand om de afvalzak in te plaatsen is toegestaan, maar zonder deksel.”