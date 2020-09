Grimbergen tekent als 280ste gemeente charter voor Gezonde Gemeente Margo Koekoekx

18 september 2020

Gemeente Grimbergen ondertekende als 280ste gemeente het charter Gezonde Gemeente. Begin oktober start al de eerste actie die past binnen de tiendaagse voor geestelijke gezondheid.

De aftrap van het charter is vanaf 1 oktober al zichtbaar in het straatbeeld. Een actie binnen de tiendaagse voor geestelijke gezondheid. “Met het initiatief ‘Spreuken in het Straatbeeld’ willen we het straatbeeld opfleuren met positieve spreuken die een glimlach toveren op het gezicht van elke voorbijganger. Een opsteker in moeilijke COVID-19-tijden, maar ook het begin van meer aandacht voor mentale veerkracht en eenzaamheid in de gemeente Grimbergen”, zegt schepen voor Welzijn Jean-Paul Windelen.

In het kader van het charter zet gemeente Grimbergen haar tanden in volgende zaken: het sensibiliseren en informeren van de bevolking, het aanpassen van de omgeving zodat een gezonde keuze de meest evidente keuze wordt, het vastleggen van eventuele regels (bvb. rookverbod) en ten slotte het aanbieden van de nodige zorg. De gemeente krijgt daarvoor ondersteuning van Logo Zenneland en verschillende lokale en regionale partners die elk een gezondheidsthema beheersen.