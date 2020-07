Grimbergen stuurt extra patrouilles langs Prinsenbos vanwege overlast Stephanie Romans

03 juli 2020

De politie van Grimbergen patrouilleert extra rond het Prinsenbos na overlast van jongeren. Afgelopen maandag nog probeerden jongens nog om de step van een meisje in het park te stelen. "Ze was compleet van de kaart."

Maandagavond, iets na 21u. Een vrouw wandelt in de buurt van het Prinsenbos en hoort lawaai. “Geroep en getier in het Frans”, zegt de vrouw. Het geluid kwam van een bende jongens. Ze waren met een stuk of zes en een jaar of zeventien. “Trainingspak. Petje op. Sommigen leken me Belgisch, sommigen hadden een Noord-Afrikaans uiterlijk. “Die jongens waren aan het fluiten naar een groep meisjes. Ze riepen hen na ‘sale pute’.”

Even verderop in de Merodestraat haalt de vrouw de meisjes in. Ze kijken angstig achterom. Twee meisjes dragen een van hun vriendinnen naar huis. “Dat meisje kon niet op haar benen staan”, zegt de vrouw. “Ze bloedde aan haar gezicht, haar ogen draaiden weg. Ik maakte me ongerust.”

De meisjes leggen in het Frans uit dat hun vriendin gevallen is toen ze met haar step wegvluchtte van de groep jongens. Een van hen had geprobeerd de step te stelen. Ze panikeerde en viel. “Een vriend van de meisjes had die bende aangesproken. Hij heeft toen een klap in zijn gezicht gekregen. Het moet hard geweest zijn: ik zag de afdruk van de vingers in zijn gezicht staan.”

Extra patrouilles

De politie is op de hoogte van het voorval omdat de meisjes het noodnummer belden. “We konden helaas geen patrouille sturen omdat die naar een overlijden was opgeroepen”, legt korpschef Jurgen Braeckmans uit. “Jammer genoeg zijn we een kleine zone. Als we een ploeg beschikbaar hebben, komt die uiteraard meteen.”

Het slachtoffer heeft geen klacht ingediend bij de Grimbergse politie. “Maar we nemen de zaak uiteraard serieus”, zegt de korpschef. “We weten dat er in het Prinsenbos vaker klachten komen over vandalisme of mensen die lastiggevallen worden. Zeker nu in de zomer, als het mooi weer is, gebeurt dat vaker. Daarom zijn onze patrouilles geheroriënteerd naar het Prinsenbos.”