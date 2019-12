Grimbergen stelt meerjarenplan voor: investeringen in klimaat, bedrijven en gemeentehuis, maar verhoging personenbelasting komt er niét MKV

05 december 2019

10u32 0 Grimbergen De gemeente Grimbergen heeft dinsdagavond haar meerjarenbegroting voorgesteld. De coalitie tussen Open VLD, Vernieuwing en N-VA opende met goed nieuws: “De personenbelastingen worden niet verhoogd.”

“Het was geen eenvoudige opdracht, maar we zijn blij met de plannen die we nu op tafel kunnen leggen”, klinkt het bij burgemeester Chris Selleslagh (Open VLD). De grootste verandering is de fusie van het OCMW en de gemeentelijke diensten. Verder wil het gemeentebestuur het beleid van de vorige legislatuur doortrekken, bijvoorbeeld op het vlak van integratie en behoud van het Vlaamse karakter van hun gemeente.

Gemeentehuis breidt uit

Wat infrastructuur betreft, gaan er heel wat grote projecten van start. Het gemeentehuis zal fors uitbreiden door het bouwen van een extra vleugel. Ook in deelgemeente Strombeek investeren ze in het zijgebouw aan CC Strombeek. Daar komt een politiepost bij waar wijkagenten en (toekomstige) gemeenschapswachten hun onderkomen zullen vinden en waar ook ruimte komt voor een jeugdhuis. Het gemeentebestuur laat weten dat het plan om een nieuwe feestzaal naar Grimbergen centrum te brengen nog steeds van kracht is. Ze wegen af welke locatie zich daar het best toe leent. De plannen voor de tijdelijke feestzaal in oude Koffiefabriek liepen vertraging op doordat ook de Vlaamse Overheid daar mee de opties wil bekijken. “Dat is natuurlijk hun goed recht, maar dat brengt wat vertraging met zich mee”, klinkt het.

De werken aan de site aan het Gemeenteplein zijn al van start gegaan. Momenteel wordt er gewerkt aan het bufferbekken. Later wordt ook de ondergrondse parking uitgebreid met dertig nieuwe parkeerplaatsen. Bovendien mogen de inwoners zelf hun zegje doen over de vorm van het bovengrondse plein.

De gemeente gaat daarnaast op zoek naar zestig nieuwe personeelsleden. “We willen ons personeel beter inzetten volgens de kwaliteiten die ze hebben en onderbrengen in een duidelijke structuur. Mensen moeten duidelijk weten bij wie ze terecht kunnen”, zegt Selleslagh. Die zestig personen zal de gemeente geleidelijk aan aanwerven. Enkele grote posten zijn een tekort aan politieagenten, vakmannen voor de groendienst en kaderpersoneel.

Klimaatactieplan

Grimbergen zet ook in op twee nieuwe, duurzame bedrijvenparken: één aan de Waardbeekdreef en één aan de Oostkant van de Verbrande Brug. Verder gaan ze ook een groene bufferzone aanleggen aan de Potaarde. Daar komt een parkzone bij van om en bij de drie hectare.

Tot slot investeert de gemeente in een nieuwe sportkantine voor Humbeek, een tennisballon aan ter Wilgen, de Charleroyhoeve, basisscholen in de Borght, Beigem en Humbeek, de begraafplaatsen en klimaatmaatregelen. Bij dat laatste willen ze zowel zichzelf als de burgers stimuleren om hun steentje bij te dragen. Tot eind 2020 loopt het huidige klimaatactieplan, waarna de gemeente werk zal maken van een nieuw actieplan.