Grimbergen staat op een kantelmoment wat recreatie en feest betreft MKV

13 december 2019

06u30 0 Grimbergen De jeugdwerkingen en verenigingen krijgen nieuwe en vernieuwde locaties ter beschikking de komende jaren. De KSA is voor een jaar tijdelijk verhuisd, er is budget voor grote veranderingen aan de Charleroyhoeve, de opening van tijdelijke feestzaal in Douwe Egberts die uitgesteld wordt en ze zijn opzoek naar een geschikte locatie voor de toekomstige feestzaal in het centrum.

Onlangs kreeg Grimbergen groen licht van de cel erfgoed om de ontbrekende vleugel van de Charleroyhoeve opnieuw op te bouwen. Ook het stuk waar vroeger het vredegerecht in huisde krijgt een renovatiebeurt. Het budget hiervoor bedraagt bijna 740.000 euro en het project zou tegen 2024 gerealiseerd moeten zijn.

Tom Gaudaen (Open Vld), schepen voor jeugd, laat weten dat beide delen van de Charleroyhoeve in functie zullen zijn van de jeugdwerkingen. “Een optie zou zijn om de KSA, die tijdelijk in een ander deel van de Charleroyhoeve zitten hier onder te brengen. In de nieuwe vleugel zou plaats zijn voor bijvoorbeeld jeugdhuis Rafiki, dat op zoek is naar een nieuwe locatie.” Ook Philip Roosen (N-VA), eerste schepen van Grimbergen staat hier achter. “We moeten eerst nog in gesprek gaan met die verenigingen zelf. Hoe zien zij het en waar hebben zij nood aan. Maar we hebben hiermee wel mooie opties in de aanbieding. We staan ook achter multigebruik van de locatie door verschillende verenigingen.”

Douwe Egberts wordt feestzaal na zomervakantie

De opening van de tijdelijk feestzaal in Koffiefabriek Douwe Egberts is opnieuw uitgesteld. Het gemeentebestuur laat weten dat door bijkomend overleg met de provincie, Natuur en Bos en nog betrokken partijen meer tijd nodig is. “Naast recreatie zal er ook logistiek- en kantoorruimte zijn, iedereen wil uiteraard alle mogelijkheden aftoetsen, dat hoort ook zo, en vraagt inderdaad wat meer tijd door overleg.”

Hoe de plannen er nu uitzien zou het moeten lukken om einde augustus of begin september 2020 de eerste evenementen te laten plaatsvinden volgens Roosen. “De feestzaal zelf is iets groter dan het Fenikshof en bedraagt een 600 à 650 m2. Daarnaast is er ook een keuken, sanitaire, een vestiaire, wat de totale oppervlakte voor het recreatieve gedeelte op ongeveer 1.000m2 brengt.”

De feestzaal is iets waar veel verenigingen en organisaties naar uitkijken. Philip Roosen laat weten dat verenigingen zich goed weten te redden maar terecht vragen naar de beschikbaarheid van de tijdelijke feestzaal.

Zoektocht locatie

Van begin af aan stond vast dat er wel een nieuwe feestzaak in het centrum van de gemeente moet komen. Philip Roosen: “Voor iedereen zal wel duidelijk zijn dat openluchtzwembad De Lammekes een evidente optie is. Toch benadruk ik dat dat een optie is en we weloverwogen een beslissing willen maken. Ook de burgers gaan ideeën omtrent mogelijke locaties mogen afvuren.”

De feestzaal Het Fenikshof moet plaatsruimen voor de microbrouwerij die Grimbergen gaat uitbouwen. Gezien de voormalige koffiefabriek Douwe Egberts toen al leeg stond -ondertussen meer dan twee jaar- leek het de ideale oplossing. De site is makkelijk bereikbaar, biedt parking voor 400 auto’s, zal door de ligging niet snel voor overlast zorgen,... allemaal pluspunten.