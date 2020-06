Grimbergen ontvangt 641.000 euro voor verenigingen Margo Koekoekx

02 juni 2020

18u08 0 Grimbergen De Vlaamse overheid tast wat dieper in de buidel om het verenigingsleven dat afgelopen maanden stil lag steun te bieden. 641.000 euro van dat bedrag gaat naar de Grimbergse verenigingen.

“Hoe wat dat precies gaan verdelen moeten Tom Gaudaen en ik samen nog bekijken”, zegt Philip Roosen (N-VA), schepen voor cultuur. “We zijn in elk geval zeer tevreden dat we dit extra bedrag richting Grimbergen zien komen. We hebben bijna 200 vrije tijdsverenigingen.”

Tom Gaudaen (Open Vld) schepen voor jeugd en sport, is daar ook gelukkig mee: “Al die verenigingen die geen pensenkermis of eetdagen konden organiseren om die nodige centjes in de clubkas te krijgen, zullen via deze weg dan toch wat steun krijgen. Dat is altijd positief.”