Grimbergen is eeuweling rijker: Albert blaast 100 kaarsjes uit Wouter Hertogs

24 augustus 2020

Grimbergen heeft er sinds afgelopen weekend een nieuwe eeuweling bij. Albert Puttemans mocht zaterdag 100 kaarsjes uitblazen.

Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk om een groot feest te organiseren, maar toch werd Albert op passende wijze in de bloemetjes gezet. Samen met enkele naasten werd hij ontvangen op het gemeentehuis. De man werd in 1920, in het zogenaamde interbellum, geboren op 22 augustus. Hij heeft 1 dochter, die ondertusssen ook stilaan een gezegende leeftijd heeft. Albert groeide op in de buurt van de Verbrande Brug, waar hij ook naar school ging, en verhuisde daarna naar Grimbergen. Hij werkte 46 jaar in een kranenfabriek. Hij houdt van tripjes naar zee en...onze krant lezen. Bij deze wenst heel Het Laatste Nieuws hem dan ook een gelukkige 100E verjaardag. Dat er nog vele mogen volgen!