Grimbergen huldigt nieuw skatepark in: “Goede mix voor beginners en gevorderden” JCV

08 september 2019

16u39 0 Grimbergen Achter het zwembad Pierebad in Strombeek-Bever is zondag het gloednieuwe skatepark van de gemeente Grimbergen ingehuldigd. Daarmee komt een einde aan lang wachten voor de skaters in de gemeente.

Voor skater Peter Racquet betekent de inhuldiging het einde van een lange weg. “Vroeger hadden we een skatepark aan Oyenbrugstraat, maar dat had zijn beste tijd gehad”, zegt hij. “Daarna heeft de administratieve molen lang gedraaid, maar we mogen toch tevreden zijn met het resultaat hier. We hebben hier ruimte voor de twee voornaamste disciplines: bowl en street. En het is een goed mengeling voor zowel gevorderden als beginnelingen.”

Het skatepark past in de plannen om van de site een recreatie- en ontspanningsruimte te maken. “Je zit hier ideaal, met veel plaats en relatief weinig hinder in de buurt”, zegt Schepen voor Jeugd Tom Gaudaen (Open VLD). “Het skatepark zal elke dag open zijn van 8 tot 22 uur. Om dat mogelijk te maken, zullen we nog Ledverlichting installeren. Camerabewaking is er al. We rekenen ook op de oudere skaters om een oogje in het zeil te houden. Toen we de plannen net bekend maakten, hebben we nog een klacht van de buren gehad, maar zij zijn helemaal bijgedraaid. Ik ben zelf alvast heel tevreden dat we dit hier konden bouwen.”

Voor de officiële opening op zondagmiddag was er al een initiatie skaten. Na de middag mochten de gevorderden hun kunsten laten zien op een heuse skatewedstrijd. De prijs van het nieuwe skatepark bedraagt 150.000 euro. De gemeente ontving daarvoor ook een subsidie van 15.000 euro van de provincie Vlaams-Brabant.