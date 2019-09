Grimbergen gaat als ‘Octopusgemeente’ voor veiligere schoolomgevingen DBS

06 september 2019

08u53 0 Grimbergen Het gemeentebestuur maakt van veiligheid aan de schoolpoorten een topprioriteit en dus zullen alle Grimbergse scholen kunnen instappen in het Octopusplan. Dat wil werk maken van veilige maar vooral ook gezonde, groene schoolomgevingen die duurzame mobiliteit en ontmoeting stimuleren. De gemeente zal de financiële tussenkomst voor de scholen betalen. Hiermee wordt Grimbergen een ‘Octopusgemeente’.

Het Octopusplan biedt de scholen de mogelijkheid om de kinderen en hun ouders te sensibiliseren. Het plan omvat drie unieke campagnes, verspreid over het schooljaar, waaraan basisscholen kunnen deelnemen. Hierbij kunnen gebruiksklare materialen armbandjes, affiches, spaarkaarten,... besteld worden. “We willen tevens praktijksessies ‘dode hoek’ inrichten”, aldus schepen van Mobiliteit Philip Roosen (N-VA). “Dit zal helpen om dergelijke ongevallen sterk te reduceren.”

In de komende weken zal de schepen van mobiliteit een overleg opstarten met elke school apart om de situatie aan de schoolpoorten te bespreken. Tevens zal bekeken worden wat gezamenlijk kan georganiseerd worden. “Het is belangrijk om herkenbare en analoge materialen en signalisatie te gebruiken zodat de weggebruikers zich meteen bewust zijn dat ze een schoolomgeving passeren en dat ze hierbij extra voorzichtig moeten zijn.”

“De acties die kaderen in het Octopusplan zullen in een latere fase ondersteund worden met de nodige infrastructurele werken aan de schoolpoorten waarvoor we subsidies gaan aanvragen bij de Vlaamse overheid”, besluit Philip Roosen.

Meer info via www.octopusplan.info