Grimbergen draagt Natura 2000-gebied hoog in het vaandel Voodoo Village en bomenkap maken Grimbergenaren alert

29 januari 2020

11u58 0 Grimbergen Zowel oppositie als meerderheid zijn bezorgd om het natuurgebied ‘s Gravenbos in Humbeek. De oppositie haalde hun bezorgdheid om het domein aan. “In Grimbergen is het ‘s Gravenbos het enige Natura 2000-gebied, d.w.z. dat het een gebied is waar zeldzame dier- en plantensoorten huizen en net daarom bijzondere bescherming geniet”, motiveert Eddie Boelens.

O.a. het ondertussen zeer gekende Voodoo Village festival baart hen daarbij zorgen. Twee edities geleden kwamen er maar liefst 7.000 bezoekers langs, vorig jaar waren dat er 6.000. De oppositie vraagt om dit nauw in de gaten te houden omdat het festival een verstorend effect heeft op de biodiversiteit in het gebied daar. Dat is door de aanwezigheid van mensen maar ook door de muziek en de daarbij horende decibels. De meerderheid deelt daarin de bezorgdheid en beloofd dit zeker in het oog te houden.

Ook verontrustende berichten van omwonenden over de bomenkap in het gebied deden meerdere mensen aan de alarmbel trekken. Eddie Boelens (Groen): “We hebben daarbij onze bedenkingen meegegeven maar het gemeentebestuur kon ons geruststellen. Al de bomen kregen de nodige kapvergunningen van Natuur en Bos. We zijn er ons bewust van de het onderhoud van zulk domein financieel een zware kost is voor de eigenaar. Dat de bomen die gekapt werden hoofdzakelijk voor economische doelen tegen de grond gaan, is spijtig maar begrijpelijk.” Hij benadrukt vooral het feit dat ze de erkenning van het enige Natura 2000-gebied in Grimbergen niet willen verliezen.