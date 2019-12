Grimbergen biedt European Disability Card aan om personen met een handicap makkelijker toegang te bieden tot vrijetijdssector MKV

11 december 2019

13u03 0 Grimbergen De gemeenteraad van Grimbergen heeft in november beslist om zich aan te sluiten bij de European Disability Card. Met die kaart krijgen personen met een handicap eenvoudiger toegang tot cultuur, sport en vrije tijd.

De personen met een handicap krijgen met deze bijvoorbeeld gratis toegang, een audiogids of hebben recht op een voorbehouden plaats.

Anne Laure Mouligneaux, schepen van Welzijn: “Om personen met een handicap te ondersteunen bij hun vrijetijdsbeleving, willen we de EDC te promoten. Ze genieten dan van een reeks voordelen bij instellingen uit de cultuur-, sport- en vrijetijdssector.” De gemeente bekijkt welke voordelen de Grimbergse vrijetijdsfaciliteiten kunnen toekennen aan de houders van de kaart.

Aanvraag

Wie erkend is door of hulp krijgt van een van de vijf Belgische instellingen die belast zijn met het integratiebeleid voor personen met een handicap, kan de kaart aanvragen. Meer informatie is te vinden op de website eudisabilitycard.be.