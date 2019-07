Gratis theorieles bij Vliegclub Grimbergen DBS

18 juli 2019

14u47 0 Grimbergen Wie de vliegmicrobe voelt kriebelen kan op zaterdag 7 september om 9 uur bij vliegclub Grimbergen een gratis theorie proefles volgen. Iedereen is welkom.

Wie de smaak te pakken heeft, kan daarna worden klaargestoomd om na het volgen van de 100 uren durende theoriecursus zijn vliegbrevet te halen. Deze cursus op zaterdagvoormiddag vangt aan midden september en loopt tot juni 2020. Gelijktijdig kan je ook al proeven van de individuele praktijklessen met een van de ervaren instructeurs.

Wie meer info wenst, is steeds welkom elke zaterdagvoormiddag tussen 10 en 13 uur in het clublokaal van Vliegclub Grimbergen in het torengebouw. www.vliegclub-grimbergen.be