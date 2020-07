Grasafval kan zonder afspraak gedeponeerd worden in recyclageparken Margo Koekoekx

03 juli 2020

0

Vanaf maandag in Strombeek en vanaf dinsdag in Grimbergen kan je zonder afspraak grasafval droppen in de recyclageparken. Het gaat wel enkel en alleen om grasafval. Wil je toch nog wat anders inleveren, dan moet je zoals voordien verplicht een afspraak maken. Geen excuus meer om het gras te laten groeien. Al zal gemaaid gras ook geen excuus zijn om de afsprakendienst te omzeilen.