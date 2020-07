Graffitikunstwerk voor George Floyd al helemaal verdwenen

Grimbergen

Het graffitikunstwerk dat eind mei ter ere van de overleden Amerikaan George Floyd door het Brussels hiphopcollectief CNN 199crew op een muur van het recyclagepark in Strombeek-Bever aangebracht werd, is alweer verdwenen. Twee weken geleden werd het al beklad, maar nu is het helemaal overschilderd. Wie er achter die daad zit, is niet duidelijk.