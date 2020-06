Graffiti ter nagedachtenis van George Floyd beklad MKV/SRB

27 juni 2020

14u41 0 Grimbergen Het graffitiwerk op de muur van het containerpark in Strombeek-Bever ter ere van George Floyd is over de hele lengte beklad. Verwijten als ‘robber’(overvaller) en ‘drugdealer’ staan over de tekeningen heen. Floyd had een strafblad en dat wordt bij deze door vandalen in de verf gezet.

George Floyd, de man die eind mei overleed nadat een agent minuten lang zijn knie op de nek van de man drukte had een strafblad. Ten gevolge daarvan staan nu de woorden ‘ No Hero’ (geen held), robber (overvaller), drugdealer en andere bekladdingen over het graffitiwerk gespoten.

“Ik ga maandag polshoogte nemen en zien wat we daar gaan doen. Zo kan het in elk geval niet blijven. Eerder hebben we een vlak zwart gekleurd omdat er een middenvinger naar de politie stond”, zegt burgemeester Chris Selleslagh (Open Vld).