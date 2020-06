Graffiti als eerbetoon aan George Floyd Margo Koekoekx Jelle Couder

04 juni 2020

15u00 0 Grimbergen Fouad Hachmi (48) en zijn kompanen van het hiphopcollectief CNN 199 crew onthullen een prachtig graffitiwerk als eerbetoon aan George Floyd, de Amerikaanse man die stikte nadat een agent minuten lang zijn knie in zijn nek drukte. Wie het werk eens in het echt wil bewonderen kan het vinden op de muur van het recyclagepark in Strombeek-Bever.



Fouad en vier andere graffitikunstenaars met wie hij al jaar en dag samenwerkt maakten op twee dagen tijd een meterslang en -hoog werk ter nagedachtenis van George Floyd. “Wat zich daar afspeelde deed me pijn. Er is nog zoveel racisme in de wereld. Zeker in Amerika is het erg. Zijn overlijden mag niet voor niets geweest zijn.”

Ze brengen vaak verschillende werken, maar waren het deze keer heel snel eens over de keuze van het werk. “We denken telkens samen ideeën uit, deze keer kwam Djamel Oulkadi met het idee en iedereen was meteen akkoord. We hebben er twee dagen aan gewerkt.”

Het team werkt al meer dan 20 jaar samen, zowel internationaal als lokaal, zoals deze keer in ons eigen Strombeek-Bever.