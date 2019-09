Gloednieuw skatepark wordt geopend met initiaties en wedstrijd DBS

06 september 2019

11u05 0 Grimbergen Het nieuwe skatepark op de Pieremansite wordt op zondag 8 september officieel geopend met een skatehappening. Naast een officieel gedeelte zijn er die dag ook initiaties, een skatecontest en muziek.

In de voormiddag (tussen 10 en 12 uur) vinden er gratis skate-initiaties voor jong en oud. Er zijn drie ervaren lesgevers en het nodige materiaal aanwezig. Deelname is gratis. In de namiddag (tot 18 uur) laten de skaters hun kunstjes zien in een wedstrijd.

Het skatepark ligt achter het Pierebad in Strombeek-Bever.