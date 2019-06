Gloednieuw skatepark is nog verboden terrein maar dat houdt jongeren niet tegen Dimitri Berlanger

18u39 3 Grimbergen Dat de Strombeekse jongeren vol ongeduld staan te trappelen om het gloednieuwe skatepark in te skaten, mag duidelijk zijn. Sommigen kunnen zelfs niet aan de verleiding weerstaan en dringen toch al binnen in de gloednieuwe infrastructuur op de Pierman, hoewel dat verboden is. De werf is dan ook nog niet opgeleverd. De politie ziet het gebeuren op de bewakingsbeelden maar kan weinig doen. “We kunnen er moeilijk ons bed bij gaan maken. De enige oplossing is dat het skatepark zo snel mogelijk wordt opengesteld…” Volgens de gemeente zal dat eerstdaags ook gebeuren.

Het gloednieuwe groene skatepark op de Piereman is bijna klaar. Eindelijk, want de bouw van de nieuwe infrastructuur heeft wel wat voeten in de aarde gehad. Grimbergen heeft al sinds 2004 een skatepark in de Oyenbrugstraat, naast het jeugdontmoetingscentrum. Na 15 jaar was die installatie afgeleefd en de jongeren waren al langer vragende partij voor een kwaliteitsvoller en moderner skatepark. De skaters wijken nu vaak uit naar omliggende gemeenten, omdat het verouderde park niet meer voldeed. In overleg met hen werden de plannen getekend voor een nieuw terrein, dat een stuk groter is dan het vorige.

Het skatepark op de Piereman moest eigenlijk al vorig najaar voltooid zijn maar stuitte op buurtprotest. Een aantal buurtbewoners ging in beroep tegen de bouwvergunning bij de provincie. Ze vrezen vooral lawaaihinder en een gebrek aan parking maar werden daar uiteindelijk niet in gevolgd door de provincie. Een en ander zorgde uiteraard wel voor een vertraging.

Nog even wachten

Eerst werd uitgegaan van de paasvakantie als streefdatum voor de voltooiing van het skatepark. Maar die datum werd niet gehaald. Nu is het nog wachten op de definitieve oplevering. Desondanks ziet het skatepark er wel gebruiksklaar uit en dat laten enkele jongeren zich geen twee keer zeggen, ondanks een omheining. Dat stelde ook de politie van Grimbergen vast op bewakingsbeelden. De skaters worden dan ook opgeroepen om nog even te wachten met het vertonen van hun kunstjes.

“Het nieuwe skatepark in Strombeek nodigt uit om te gaan skaten. Dat begrijpen we, maar het is nog niet afgewerkt en daarom is het nog niet toegelaten om het uit te testen. Wij vragen dan ook om nog wat geduld uit te oefenen tot het ogenblik dat het gemeentebestuur groen licht geeft”, luidt het op Facebook.

Probleem met afwatering

Of dat veel indruk maakt, is eerder twijfelachtig. “Als ik de beelden bekijk, blijven ze daar binnendringen”, stelt korpschef Jurgen Braeckmans van de Grimbergse politie vast. “Dat mag uiteraard niet want een werf die nog niet is opgeleverd, daar mag je gewoon niet op komen. Als er discussie ontstaat tussen de aannemer en gemeente kan dat worden aangegrepen. Er is momenteel blijkbaar nog een probleem met de afwatering.”

Veel kan de skaters echter niet in de weg gelegd worden. “Ik kan mijn interventieploegen vragen om daar al eens meer te passeren maar we kunnen er moeilijk ons bed bij maken. De enige echte oplossing is dat het skatepark zo snel mogelijk wordt opgeleverd en opengesteld.”

“Nog deze week open”

Volgens sportschepen Tom Gaudaen (Open Vld) zal dat ook eerstdaags wel degelijk gebeuren. Hij voorziet ook geen problemen met de aannemer over de oplevering. “Er moet enkel nog een aansluiting voor het water voorzien worden. Dat is een voorwaarde die ook is opgelegd door de provincie. Dat is een kwestie van dagen en dan kan de werf ook opgeleverd worden. Deze week nog zal het skatepark dan ook écht opengesteld worden. Er moet wel nog wat afwerking gebeuren met aanplantingen en verlichting maar dat zal in een latere fase nog gebeuren. De officiële opening is gepland in september.”