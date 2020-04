Gezocht: eigenaars van de Veldkantkapel: “Patrimoniale waarde van deze kapel zien we niet graag verloren gaan” Margo Koekoekx

09 april 2020

23u02 0 Grimbergen Karlijne Van Bree heeft zich vastgebeten in een raadsel en hoopt op tips van mensen die misschien wat meer weten. Het mysterieuze object is de Veldkantkapel, gelegen aan de Grote Kerkvoetweg. Het is de grootste kapel op Grimbergs grondgebied en ze beschikt momenteel over een onbekende eigenaar.

Wandelaars die in de buurt van de Veldkant wandelen, zullen de kapel zeker kennen. Tot enkele jaren terug gingen er nog missen door in de meimaand of mariamaand, maar dat laat de staat van de kapel niet meer toe. “Als gemeentebestuur hechten we veel belang aan de patrimoniale waarde van deze kapel”, legt schepen van Erfgoed Karlijne Van Bree (Vernieuwing) uit. “Precies om die reden willen we weten wie vandaag eigenaar is van dit gebouw.”

Doodlopend spoor

De laatste gekende eigenares was Josephine De Naeyer. Zij kreeg de kapel in 1907 in handen en heeft drie kinderen waar nu ook geen spoor van blijkt te zijn. Alles wijst in hun richting, maar gezien de geboortejaren zouden ook zij reeds overleden zijn. Hun namen en geboortedata zijn Emmanuel Risack (°1888), Alexandre Risack (°1889) en Madeleine Risack (°1891). “Alle tips omtrent die familie zijn welkom”, roept Katelijne Van Bree op.

Eerder onderzocht een notariskantoor wie de eigenaar kon zijn en Bart Laeremans (Vernieuwing), schepen voor Ruimtelijke Ordening, vroeg aan de dienst Patrimoniumdocumentatie om een onderzoek in te stellen. “In tegenstelling tot wat verwacht werd, bleek de kapel in handen te zijn gekomen van een familie die in de streek onbekend is”, zegt Van Bree.

“Van het overlijden van Josephine De Naeyer is niets terug te vinden, laat staan dat we weet zouden hebben van een eventuele verkoop van de Veldkantkapel”, aldus Van Bree. De vraag is dus wie de nazaten zijn van de kinderen Risack. Indien er tussen de drie kinderen Risack of hun nazaten nooit een regeling werd getroffen, zijn zij gezamenlijk eigenaar van de Veldkantkapel.

Maria van Lourdes

De Veldkantkapel dateert van rond het jaar 1870. De opdrachtgever tot de bouw van de kapel was de familie Luypaert-Potens, die haar dankbaarheid voor een verkregen genezing in Lourdes wenste uit te drukken. De Veldkantkapel is dan ook opgedragen aan Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes en in 1902 liet men aan de binnenkant ook een Mariabeeld plaatsen, afkomstig van het Franse bedevaartsoord.