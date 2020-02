Gezin lichtgewond nadat wagen van Brusselse Ring rijdt SHVM

25 februari 2020

11u23 0 Grimbergen Een gezin is dinsdagochtend met hun wagen, een Renault Kangoo, van de Brusselse Ring gestort, vlak voor de afrit Grimbergen aan de Lanhuizenlaan. De slachtoffers kwamen er met de schrik van af.

Een passante, die op dat moment een wandeling maakte met haar hond, zag het ongeval rond 10 uur gebeuren. Volgens de vrouw ging het om een gezin van vier. “Ik hoorde plots een wagen achter me heel hard remmen. Ik dacht meteen: ‘Dat is niet normaal’. Vervolgens draaide ik me om en een wagen kwam vanop de brug in volle snelheid naar beneden gereden richting het tunneltje. Ik liep snel weg met m’n hond, en onmiddellijk erna stortte de wagen met een enorme knal neer. De kinderen begonnen meteen te huilen. Meteen belde ik de ambulance. Even later zag ik de bestuurder zijn vrouw en kinderen uit de wagen halen.”

Het gezin werd vervolgens lichtgewond naar het ziekenhuis overgebracht ter controle.