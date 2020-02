Gevel van Gemeentelijke basisschool 't Mierken Beigem won het niet van wind



Margo Koekoekx

09 februari 2020

17u59 7 Grimbergen Om 15.45 uur schrokken de bewoners van de Gemeentehuisstraat zich zondagnamiddag een bult. Een doffe knal was niet enkel hoorbaar, maar zelfs wat voelbaar. Een deel van de gevel smakte tegen de grond.

“Ik vreesde bij het horen van de knal dat één van de rolcontainers aan de school tegen mijn wagen knalde. Maar toen ik naar buiten ging, zag ik dat er brokstukken lagen op de stoep en op de straat”, vertelt overbuur Bjorn Botta. “We hebben meteen wat stukken van de straat gehaald die in de weg lagen voor het verkeer. Gelukkig vielen er geen gewonden!”

Brandweer, gemeentediensten, directrice Myriam Eynikel en burgemeester Chris Selleslagh kwamen ter plaatse om de schade op te meten. Die is wel aanzienlijk. “Het gebouw was momenteel buiten gebruik en moest eigenlijk gerenoveerd worden. De voegen waren volledig uitgesleten. Maar het heeft blijkbaar niet mogen zijn.”

Naar school

De gemeentediensten ruimden zondagavond wat ze konden. “Een deel van de zandzakjes die we voorzagen voor eventueel ondergelopen kelders gaan we gebruiken om het dak vast te leggen. Zo hopen we dat dat zal blijven liggen”, licht burgemeester Selleslagh toe. “De school gaat morgen normaal open. We gaan opruimen zo goed als mogelijk en voorzien een veilige doorgang voor de kinderen.”

Gezien het geen school was en de zaal ook niet verhuurd was, was er weinig passage en vielen er geen gewonden.